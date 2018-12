LECCO – Anche il meteo a Lecco prevede giorni freddi, i prossimi, a causa della discesa di aria fredda che investirà l’Italia.

Oltre all’abbassamento delle temperature, due perturbazioni atlantiche interesseranno il nostro Paese tra mercoledì e venerdì e potrebbero portare neve a quote basse anche in Lombardia. Il freddo si intensificherà nella giornata di mercoledì con temperature massime che saranno intorno ai 5-6 °C e le minime vicino allo zero.

Si tratta ancora di una tendenza che dovrà trovare conferma nei prossimi giorni, ma per venerdì si prevedono temperature in ulteriore lieve calo sulle regioni settentrionali con piogge e rovesci che potrebbero portare nevicate a quote basse anche in Lombardia.