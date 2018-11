LECCO – Una prima parte di settimana dove regna l’instabilità soprattutto nelle regioni del Centro e Sud Italia. Saranno proprio queste, ancora una volta, le zone interessate dalla nuova perturbazione in arrivo da Ovest che porterà temporali dapprima sulla Sardegna.

In questa fase dovrebbero essere risparmiate le regioni di Nord – Ovest, lecchese compreso, dove non sono previsti fenomeni. Una tendenza che dovrebbe confermarsi anche nelle giornate di martedì e mercoledì, con il maltempo che, al contrario, soprattutto domani coinvolgerà il Centro Sud con piogge, temporali anche forti e neve in Appennino in calo sin verso i 1000-1400 metri.

Da mercoledì le temperature saranno in generale calo con venti ciclonici, anche a Lecco le massime non dovrebbero superare i 10 °C. Sempre a metà settimana l’alta pressione cercherà di farsi spazio, disturbata dalle correnti atlantiche, e portare un po’ di stabilità sull’Italia.