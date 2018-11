LECCO – L’alta pressione degli ultimi giorni ha regalato un anticipo di inverno anche nel lecchese dove le temperature minime sono scese fino a toccare gli zero gradi in alcune zone del territorio, in particolare in Valsassina dove con l’inizio della prossima settimana sono annunciate deboli nevicate anche a basse quote.

Secondo gli esperti del meteo, tra lunedì e martedì sono previsti fiocchi fino a 600 metri di quota su Alpi e Prealpi. Precipitazioni di carattere piovoso, invece, in città, sul lago e in Brianza, con neve mista a pioggia nella zona del Monte di Brianza. Da martedì le condizioni climatiche dovrebbero migliorare e anche le temperature dovrebbero risalire.