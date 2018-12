LECCO – Ancora temperature in calo, specie nei valori minimi destinati a scendere sotto lo zero con gelate notturne. Anche a Lecco il beltempo lascerà spazio a una nuova perturbazione che raggiungerà l’Italia nella giornata di mercoledì, con nubi in aumento già dalla serata di oggi, martedì.

La perturbazione interesserà per prime le regioni di Nord Ovest. Nel lecchese la pioggia dovrebbe comparire nel pomeriggio, mentre nella serata di domani, complici l’abbassamento delle temperature, sono previste deboli nevicate sulle zone alpine che potrebbero raggiungere anche le quote più basse e la pianura.

Dalla giornata di giovedì la perturbazione si sposterà verso Est, al Nordovest e nel lecchese il tempo inizierà già a migliorare.