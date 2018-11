ERVE – A Erve è stata installata una nuova webcam per il meteo. “Ci stavamo lavorando da tanto, tanto tempo… i sogni a volte si avverano” ha detto Roberto Tocchetti, portavoce del gruppo Meteo Val San Martino che domenica scorsa ha installato una stazione meteo nel piccolo comune montano del calolziese.

L’intervento è stato possibile grazie a Nadir Corti, Davide Bonaiti, Roberto Tocchetti, componenti del gruppo, con Egidio Redaelli del Centro Meteorologico Lombardo, “il tutto è partito anche grazie alla grande disponibilità di Johann Michael Valsecchi che ha aderito con entusiasmo al progetto ospitando una nostra webcam panoramica e acquistando una stazione meteorologica semi-professionale” spiegano.

“La location scelta è all’interno del piccolo abitato di Erve nell’omonima Valle che si raggiunge percorrendo la strada in accentuato pendio che da Rossino di Calolziocorte sale verso le pendici del Monte Resegone e costeggia il burrone a picco sul torrente Gallavesa. Dei nove comuni che compongono la Valle San Martino, Erve è il più piccolo ed è situato ad un’altitudine media di 600 metri e diviso longitudinalmente dal torrente Galavesa. E’ caratterizzato da numerosi ponti che congiungono le case dell’una e dell’altra riva, conferendo all’abitato un aspetto urbanistico molto singolare ed è scelto da numerosi amanti della montagna come punto di partenza per le loro escursioni.

Anche per questo la stazione è di notevole interesse, oltre che per la valutazione delle masse d’aria soprattutto nei periodi invernali. La particolare conformazione della stretta vallata, attraversata dal torrente, crea un particolare microclima che sarà tutto da monitorare e studiare” continua.

La webcam in questione è una FOSCAM FI9900P da 2.0M Pixels e angolo di visione 90° orizzontale, 100° diagonale, ha puntamento verso Nord / Nord Est ed inquadra la vallata di Erve e il sovrastante Monte Resegone. La stazione meteorologica ‘urbana’ è basata su una centralina statunitense Davis Vantage PRO2 installata su tetto a 10 metri di altezza, con schermo solare passivo, pluviometro ed anemometro a 11 metri di altezza.

La scientificità del dato rilevato è garantita dalla prestigiosa collaborazione con il Centro Meteorologico Lombardo che ha seguito i lavori di taratura, messa a punto e installazione finale. I dati rilevati sono già inviati al CML da qualche giorno, e soggetti alla validazione e controllo come per tutte le altre stazioni installate in Lombardia e zone limitrofe. I dati sono messi a confronto con tutte le altre stazioni già presenti in Valle San Martino e zone attigue e consultabili nella pagina dati in diretta del nostro portale amatoriale.

Da sottolineare che la webcam è stata acquistata grazie ad un progetto di ‘Crowdfunding webcam Erve’ che, lanciato due anni fa, aveva consentito la raccolta dei soldi necessari all’acquisto in sole 27 ore. “Un grazie ancora a tutti coloro avevano prontamente aderito ed hanno dovuto attendere così tanto tempo per vederla online”.

L’immagine scattata ogni due minuti è visualizzabile sul portale del gruppo, nella pagina le webcam (qui il link).

E’ disponibile anche un archivio automatico giornaliero visualizzabile e scaricabile, con memorizzati 72 scatti al giorno per sette giorni. Sarà utile anche per monitorare l’accumulo di neve ed eventuali focolai di incendio.

“Abbiamo in serbo tanti altri progetti, cerchiamo sempre collaborazioni di ogni tipo anche per le zone che risultano ad oggi scoperte, come (ahinoi) Calolziocorte” concludono i componenti del gruppo Meteo Val San Martino.