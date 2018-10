VALSASSINA – Prestigioso riconoscimento per il progetto “Valsassina: la Valle dei Formaggi – Slow life & food”, che si è aggiudicato il primo premio per la categoria “Brand” al “Travel Food Award” organizzato dal Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica), associazione di giornalisti di turismo operativa dal 1992 e unica in Italia ad avere il riconoscimento ufficiale della Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana).

Il festival dei formaggi d’autore nato in Valsassina nel 2017 ha partecipato insieme ad altri 20 progetti italiani alla prima edizione del premio ed è stato scelto come miglior brand italiano di valorizzazione territoriale da una giuria di 12 giornalisti Gist: Cristina Berbenni, Elena Bianco, Veronica Deriu, Carla Diamanti, Marco Epifani, Bruno Gambacorta, Alessandra Gesuelli, Alberto Lupini, Renato Malaman, Ada Mascheroni, Marina Moioli, Domenico Vita.

A presiederla Vittorio Castellani, che venerdì 12 ottobre a Rimini, durante il Ttg Travel Experience, il più importante marketplace del turismo in Italia, insieme a Sabrina Talarico, presidente Gist, ha consegnato il premio nelle mani di Giacomo Camozzini, ideatore e coordinatore del progetto “Valsassina: la Valle dei Formaggi – Slow life & food”.

“Sono felicissimo di aver ricevuto questo qualificato riconoscimento, che rappresenta un prezioso ed emozionante momento della mia vita – dichiara Camozzini -. Sono oltremodo orgoglioso soprattutto perché premia e valorizza un territorio che grazie alla laboriosità e all’intraprendenza della sua gente ha saputo sempre esprimersi a livelli da primato, meritandosi questa speciale attenzione. Sono grato al sindaco di Cremeno Pierluigi Invernizzi per aver creduto nel progetto e aver permesso a questa idea di concretizzarsi. Ringrazio Antonella Invernizzi, presidente del Centro zootecnico, e Guido Agostoni, sindaco di Pasturo per aver raccolto il testimone da Cremeno e aver dato continuità e sviluppo all’iniziativa. Infine, un ringraziamento speciale ad Aziende Casearie, Regione Lombardia,

Comuni, Enti e tutti i partner per il prezioso sostegno e collaborazione”.

Lo scopo del premio “Travel Food Award” è quello di riconoscere e promuovere le migliori pratiche nel campo del turismo gastronomico, legate a Brand e Territori (istituzioni o privati) e alle loro capacità di attrazione nel settore della cultura gastronomica, in termini di territorio, itinerari ed eventi, progetti capaci di riconoscere la centralità della comunità ospitante e dei produttori locali, di salvaguardare e/o innovare le tradizioni gastronomiche, di contribuire allo sviluppo di progetti innovativi.

Il premio vuole essere d’incoraggiamento per quelle realtà territoriali che dimostrino un impegno per la valorizzazione e la salvaguardia del loro o patrimonio gastronomico-culturale, attraverso la promozione di un turismo gourmand improntato al rispetto dell’ambiente, delle identità e delle culture locali.

“Sono contenta per questo riconoscimento che valorizza la nostra valle – afferma Antonella Invernizzi, presidente del Centro Zootecnico della Valsassina e Montagna Lecchese -. Da parte degli Enti Pubblici c’è la piena volontà di promuovere un progetto unitario come ‘Valsassina: la Valle dei Formaggi’, che ha grande significato per quanto riguarda l’economia e lo sviluppo dell’intera Valle”.

I progetti candidati a “Travel Food Award” sono stati valutati da un team di giornalisti esperti di gastronomia e turismo gastronomico sulla base di diversi parametri, fra cui il legame con le specificità gastronomico-culturali, con la tradizione del territorio, il coinvolgimento della comunità locale, la sostenibilità economica del progetto e strategia di comunicazione. Oltre al premio come miglior brand italiano assegnato a “Valsassina: la Valle dei Formaggi”, il Gist ha premiato come miglior Brand a livello internazionale a Bergen, la seconda città della Norvegia dopo Oslo che dal 2015 ha ottenuto il riconoscimento Unesco di Città Creativa per la Gastronomia.

“Questo premio è una bella gratificazione e ci ripaga del grande impegno profuso sul progetto, in cui abbiamo sempre creduto e che ha portato risultati tangibili e riconosciuti – spiega il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi -. La promozione di questo brand, ‘Valsassina: la Valle dei Formaggi’, ha avuto fin dall’inizio come principale obiettivo quello di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici e oggi siamo a maggior ragione contenti perché questo premio testimonia che questa è la direzione giusta. Andiamo avanti così, sostenendo con convinzione un progetto che dà lustro a tutto il territorio valsassinese e che, ci auguriamo, possa contare in futuro sul supporto di nuovi partner”.

Un augurio condiviso anche da Guido Agostoni, sindaco di Pasturo e vicepresidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, che sottolinea: “Questo positivo risultato ci spinge ancora di più a portare avanti e promuove il brand, che rappresenta un bene per tutta la Valle. Non dobbiamo infatti dimenticare l’obiettivo con cui è nato il progetto di ‘Valsassina Valle dei Formaggi’: valorizzare il lavoro degli allevatori e delle aziende di eccellenza del nostro territorio, favorendo al contempo tutte le possibili connessioni con l’attività turistica”.

Questi i quattro premi assegnati dal Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica) durante l’edizione 2018 del “Travel Food Award”: Brand Italia: Valsassina la Valle dei Formaggi; Istituzioni Italia: Rural Biodiversità Agricola; Brand Mondo: Bergen City of Gastronomy; Istituzioni Mondo: Algarve Cooking Vacations.