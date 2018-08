LECCO – Grande soddisfazione per Edo e la sua compagna Serena, lecchesi d’adozione, il cui scatto fotografico con protagoniste le loro due bellissime “cagnolone” Mila e Alicia, rispettivamente di 2 e 1 anno, razza Siberia Husky, è stata scelta quale miglior immagine del contest fotografico del mese di agosto indetto dalla pagina Facebook Siberian Husky in Italia che conta quasi 10mila fan.

“E’ stata una bellissima sorpresa – racconta Edo, conosciuto in città per aver gestito alcuni locali – La foto l’abbiamo scattata lungo il fiume Caldone nel rione di Bonacina, con Mila e Alicia immortalate mentre si godono il fresco della cascata. Sono due cani fantastici che si fanno sempre voler bene”.

Una passione per gli amici a quattro zampe quella di Edo e della sua compagna Serena che vorrebbero riuscire a trasformare in qualcosa di più concreto.

“Viviamo ormai da tempo a Lecco ma siamo originari della Valchiavenna e non ci dispiacerebbe un giorno riuscire a ritornare in valle per aprire un canile e dare ospitalità agli amici a quattro zampe soprattutto a quelli che purtroppo vengono abbandonati”.