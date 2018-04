LECCO – E’ in programma per il 19 maggio, in Sala Ticozzi, la manifestazione che vedrà a Lecco le bellezze originarie della Costa d’Avorio, in gara per il titolo della più bella.

Miss Costa d’Avorio Italia fa tappa a Lecco grazie alla collaborazione tra l’associazione ivoriani di Lecco e il Comité Miss Côte d’Ivoire Italie che organizza l’evento.

Sono una decina le giovani che hanno superato le selezioni che sfileranno sul palco della sala di via Ongania dalle 18 alle 23. La vincitrice rappresenterà la sue connazionali in Italia al concorso nazionale che si svolgerà in Costa d’Avorio.

In questi giorni, gli organizzatori stanno effettuando delle riprese in città, come domenica sul lungolago, nella zona del monumento ai caduti, dove si sono svolte delle interviste agli ospiti dell’evento.