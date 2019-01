MISSAGLIA – L’associazione FuoriClasse, su incarico del comune di Missaglia, ha provveduto in questi giorni a distribuire a tutti i cittadini il nuovo calendario 2019.

Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare l’almanacco all’unico italiano ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace, Ernesto

Teodoro Moneta, che a Missaglia trascorse molti anni della sua vita e dove tuttora trova sepoltura e di cui, in quest’anno trascorso, si è commemorato il centenario dalla scomparsa.

“FuoriClasse ha preferito trasformare quello che avrebbe potuto essere una semplice opera di consegna dei calendari, in un momento di condivisione e responsabilizzazione coinvolgendo genitori volontari assieme ai figli e, grazie alla preziosa collaborazione di alcuni insegnanti, anche di alcuni studenti della scuola media che hanno stupito tutti per il notevole impegno e l’allegria. Proprio per questo l’associazione ha deciso di utilizzare i proventi delle consegne in iniziative riservate alla scuola secondaria di primo grado”.

Sebbene FuoriClasse sia più conosciuta per i rinomati eventi sul territorio come la Giornata dell’Arte, Aspettando Halloween, Il Mercatino dei Ragazzi, ecc., durante i suoi tre anni di vita, l’associazione genitori si è distinta per le numerose attività all’interno della scuola come il servizio di Pre Scuola, la Giornata

della Scienza, il finanziamento del Percorso Teatrale, le donazioni di beni necessari alla didattica ed all’organizzazione, fino alla manodopera per piccoli interventi conservativi e migliorativi.

“Grazie soprattutto al sempre più proficuo rapporto di collaborazione con l’Istituto Scolastico e le Amministrazioni Comunali. Il tutto per offrire la migliore offerta formativa possibile ai nostri figli”.

SFOGLIA IL CALENDARIO 2019