MISSAGLIA – La “Bottega dell’Arte” di Missaglia ricorda il Cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo della diocesi di Milano per molti anni, nel sesto anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 31 agosto 2012.

“Il Card. Martini è una delle più grandi personalità della nostra epoca, nato a Torino nel 1927 e morto a Gallarate, in provincia di Varese, appunto nel 2012, insignito dalla stessa ‘Bottega dell’Arte’ il 13 giugno 2002 del “Premio Internazionale di Arte e Cultura L’Arcobaleno” pochi giorni prima che lasciasse la guida dell’Arcidiocesi di Milano per raggiunti limiti di età.

L’assegnazione del prestigioso riconoscimento del ‘Premio Arcobaleno’, a opera del giornalista e critico d’arte Silvano Valentini e del pittore Gerry Scaccabarozzi (come da foto dopo la consegna del Premio), fondatori del Premio a nome della ‘Bottega dell’Arte’ nel 1999, avvenne nel corso di una visita pastorale del Cardinale Martini a Missaglia, davanti a una folta platea di fedeli e di curiosi, nella cui occasione il Cardinale, presso l’oratorio di Missaglia, ebbe parole di grande stima nei confronti della ‘Bottega dell’Arte’, la quale, oltre alla targa e al diploma del ‘Premio Arcobaleno’, gli consegnò anche la tessera di socio onorario dell’associazione con invito a visitare la sede dell’associazione e partecipare alle iniziative del gruppo missagliese, cosa che lui non escluse, salvo ricordare i numerosi impegni che lo attendevano.

Per quanto riguarda il ‘Premio Arcobaleno’, istituito appunto nel 1999 con la prima manifestazione a Villa Greppi di Monticello Brianza, si tratta di un riconoscimento internazionale che viene assegnato annualmente, in Italia o all’estero, negli scorsi anni in Francia e in Spagna, a persone o gruppi che si siano distinti nei vari campi dell’attività umana, sociale, culturale, artistica, scientifica, ambientale, sportiva, lavorativa ecc., tra i quali in passato, oltre allo stesso Card. Martini, i campioni di ciclismo Fiorenzo Magni e Felice Gimondi, i giornalisti Alexandre Prokhorov della “Voce della Russia”, “Le Figaro Magazine” di Parigi, il WWF, Greenpeace, la Fondazione Brigitte Bardot per la tutela degli animali in tutto il mondo, Katia Ricciarelli e tanti altri”.