MISSAGLIA – A 20 anni dalla scomparsa, avvenuta tragicamente il 2 agosto 1998 per un incidente con il parapendio, la “Bottega dell’Arte” ricorda l’amico sportivo, alpinista, fotografo e scrittore Giacomo Scaccabarozzi, missagliese classe 1951, con all’attivo molte cime delle Ande, dell’Himalaya e dell’Alaska e autore dei libri “A un passo dal Paradiso” del 1993 e “100 idee per Respirare” del 1998, entrambi editi da Bellavite, insignito dalla stessa associazione missagliese nel 2000 con il “Premio Arcobaleno” alla memoria.

La consegna dei diplomi e delle targhe ai vincitori della seconda edizione del “Premio Internazionale di Arte e Cultura L’Arcobaleno”, istituito nel 1999 dal giornalista e critico d’arte Silvano Valentini e dal pittore Gerry Scaccabarozzi, avvenne nel Granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza il 24 giugno, con altre illustri personalità, tra cui Alexandre Prokhorov dell’emittente radiofonica “La Voce della Russia”, don Antonio Tarzia delle Edizioni Paoline e l’allora direttrice delle scuole elementari di Missaglia Pierenrica Fossati, presenti alla cerimonia la moglie di Giacomo Scaccabarozzi, Graziella, la figlia Francesca e l’amico Franco Cazzaniga.

La “Bottega dell’Arte” motivò in questo modo la scelta di premiare Giacomo Scaccabarozzi, nella sezione azzurra dedicata agli sportivi: “Giacomo Scaccabarozzi (alla memoria), indimenticabile alpinista e sportivo di Missaglia, noto per le sue scalate delle vette più ardite, il suo amore per la fotografia e l’impegno a favore dello sport giovanile”.