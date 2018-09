LECCO – Moda, arte, danza e musica. Questi i protagonisti dell’evento promosso per il quarto anno consecutivo dall’Agency Peh di Maria Elisa Anghileri e di 3 Hair Studio, in programma per il prossimo 7 ottobre presso la Corte delle Botti e dei sassi, in via Ghislanzoni 10.

Un pomeriggio all’insegna della moda, dell’arte e della solidarietà, con tante iniziative in programma. Il ricavato dell’evento verrà devoluto all’Associazione “Gruppo Amici di Lecco” e al progetto della Casa Gruppo Amici dove già cinque ragazzi vivono, insieme ai volontari.

Il programma è stato presentato venerdì mattina presso la sede di Confcommercio Lecco, partner dell’iniziativa, alla presenza di Maria Elisa Anghileri, degli sponsor principali e del presidente di Gruppo Amici Lecco Giuseppe Preda che ha voluto aggiornare i presenti sulla casa: “Lo scorso dicembre abbiamo inaugurato la struttura che ospita oggi cinque ragazzi con disabilità, felicissimi di essere lì. E’ davvero bello vederli contenti e desiderosi, a giornata finita, di tornare nella loro casa, percepita oramai come tale. Vorrei ringraziare di cuore gli organizzatori dell’evento per averci sostenuto e per essere ancora al nostro fianco – ha dichiarato – ora non ci fermiamo, abbiamo un altro progetto che prevede la creazione di un fondo da mettere a disposizione ai ragazzi nel caso in cui si trovino in difficoltà finanziarie. Naturalmente vorremmo poter portare la Casa al ‘completo’: la capienza infatti è per sette ragazzi. Grazie ancora a tutti”.

Entrando nel merito del 4° Fashion, art, dance and music anniversary, l’appuntamento è per il 7 ottobre a partire dalle ore 14. Alle 14.30 si terrà il concerto jazz capitanato da Rosella Sibio e i The Purpose (Patrick David Robertson, Matteo Canali e Francesco Mazza). Alle 15.30 la sfilata dei bambini a cura di Brums, a cui seguiranno merenda e giochi. Alle 16 l’attesa sfilata di moda con marchi lecchesi e internazionali, a cui parteciperà la velina spagnola e modella Simona Guatieri, special guest dell’evento. La sfilata, presentata da Giustino Comi e Lara Ferrario, si concluderà con gli abiti da sposa dell’Atelier di Carla di Lecco e con un grande aperitivo offerto a tutti i presenti.

“Gran parte degli espositori saranno dedicati interamente al wedding, quindi invitiamo tutti i futuri sposi a dare un’occhiata oltre agli abiti da sposa che verranno mostrati dalle nostre modelle durante la sfilata ma anche agli espositori di fiori, bomboniere, trucco sposa e wedding planner” ha spiegato Maria Elisa Anghileri di Agency P.E.H organizzatrice dell’evento.

Vi sarà inoltre una mostra artistica della associazione culturale “Spazio D” di Daniela Padelli.

Durante la conferenza stampa di presentazione gli organizzatori hanno voluto devolvere un riconoscimento agli espositori e ai marchi che parteciperanno alla sfilata: Beatrice Molla wedding planner, Sabrina Chiamone di Brums e ai The Purpose oltre che a 3 Hair Studio.

“Grazie davvero per rendere questo appuntamento così speciale e oramai atteso in città – ha concluso Maria Elisa Anghileri – e grazie al Comune di Lecco che patrocina l’evento. Ci vediamo il 7 ottobre!”.