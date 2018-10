LECCO – La moda, l’arte e la solidarietà, gli elementi c’erano tutti ed hanno sancito, per la quarta edizione, il successo del fashion show firmato Agency P.E.H ed Hair3Studio. Il “Cortile delle botti e dei sassi”, nel pomeriggio di domenica, ha fatto da cornice alle esibizioni musicali, le coreografie di danza, le esposizioni e le sfilate di moda bimbo, donna e sposa. Così il 4^ fashion, art, dance and music anniversary ha attirato moltissimi partecipanti.

“Il ricavato anche quest’anno verrà devoluto all’associazione Gruppo Amici di Lecco – spiega Maria Elisa Anghileri, responsabile eventi di Agency P.E.H che con Alberto Colnaghi, art director e titolare di Hair3Studio ha organizzato l’evento – loro sono davvero concreti, abbiamo visto costruire la casa, ora è da gestire e continuiamo ad aiutarli”. Fondi quelli raccolti che andranno a costituire un fondo d’emergenza, “abbiamo pensato che serve avere un gruzzoletto da parte, se un giorno dovesse capitare qualche imprevisto, delle manutenzioni o un momento di difficoltà per uno dei ragazzi – ha commentato Giuseppe Preda, presidente dell’associazione -Questo ci permetterà di andare avanti negli anni”.

A presentare l’evento c’erano Giustino Comi e Lara Ferrario, mentre la modella Simona Guatieri, special guest dell’evento, ha sfilato per ultima in abito da sposa.

Ad aprire la sfilata i bimbi, piccoli modelli per un giorno, in Brums e le scarpe de L’angolo di Peter.

Sulla passerella poi le dieci modelle che hanno indossato alcuni capi della collezione autunno inverno di Wit In e gli abiti da sposa e damigelle de L’atelier di Carla.

Erano davvero tante le iniziative in programma, con il cortile che dalle 14 si è animato grazie agli stand espositivi, il corner dedicato al matrimonio è stata la novità della quarta edizione, per poi lasciare spazio, alla sfilata di moda intervallata dall’esibizione di danza a cura di StendhArt. Non sono mancate le note jazz dei The Purpose con Rosella Sibio, Patrick David Robertson, Matteo Canali e Francesco Mazza.

DI SEGUITO LA GALLERIA FOTOGRAFICA: