MANDELLO – Tanta gente in piazza e nelle vie principali del quartiere per una festa che ha saputo riunire la Gente di Molina, così come ha voluto chiamarsi l’associazione che dallo scorso autunno, quando è nata ufficialmente, si occupa di organizzare iniziative per rendere sempre più vivo questo caratteristico angolo di Mandello.

Una festa iniziata con una cena insieme, con i tavoli sistemati all’aperto e con il servizio cucina curato dai volontari dell’associazione. Poi la musica con il concerto rock della band Tazmania che si è esibita sul palco montato per l’occasione.

“La festa è andata molto bene, tanta gente e tutti sembravano felici e soddisfatti – fa sapere Katia di Gente di Molina – È piaciuto molto anche il concerto dei Tazmania che hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda sera, Truccabimbi e mercatino dei libri usati hanno completato la serata”.

Nel corso della serata si sono tenute le premiazioni del concorso fotografico “Mandello con un click” indetto dal Comune di Mandello del Lario per valorizzare e promuovere il proprio territorio e l’attività artistica dei propri cittadini.

L’estate a Mandello, Lago, approdi e barche, Sul Sentiero del Viandante sono stati i tre temi proposti e sui quali gli amanti della fotografia si sono potuti cimentare.

“Abbiamo premiato tutti i partecipanti al concorso fotografico ‘trasformato’ in un’esposizione delle foto – prosegue Katia – e dato a tutti un premio di partecipazione offerto dai commercianti di Molina: l’Edicola Cumbre, Staytune ed Enoteca Comini. Un ringraziamento va anche agli altri commercianti che hanno contribuito alla buona riuscita della serata”