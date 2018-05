MANDELLO – Da settembre, ci sarà un nuovo parroco a Mandello: la Diocesi di Como ha conferito l’incarico a mons. Giuliano Zanotta, che guiderà la Comunità pastorale delle parrocchie di Mandello San Lorenzo, Mandello Sacro Cuore, Olcio e Somana.

Mons. Zanotta giungerà da Como dove dal 2007 è vicario generale. Ordinato sacerdote nel 1982, ha servito come vicario parrocchiale la Parrocchia di San Paolo Apostolo di Como, nel 1987 è stato vice assistente presso la sezione comasca di Azione Cattolica, poi l’incarico come parroco a Bellagio, dal 1996 fino all’incarico in diocesi.

A Mandello, lo affiancherà don Andrea Mombelli, che sarà vicario parrocchiale per la Comunità pastorale delle parrocchie mandellesi.

Lascerà invece la cittadina sul Lario orientale, per trasferirsi dall’altra parte del lago, don Pietro Mitta, che dal 2008 era parroco di Mandello e che svolgerà l’analogo servizio presso la Parrocchia di S. Fedele a Como. Nessun commento da parte del sacerdote sulla sua partenza, contattato telefonicamente ha fatto sapere che affiderà al bollettino parrocchiale il suo saluto ai fedeli.

A settembre saluteranno Mandello anche don Donato Giacomelli, nominato parroco per la Comunità pastorale delle parrocchie di Dubino, Mantello, Cino e Cercino, e don Stefano Zampieri, da settembre vicario parrocchiale per la Comunità pastorale di Dubino, Mantello, Cino e Cercino.