LECCO – Il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha voluto congratularsi con Mons. Davide Milani, nuovo prevosto di Lecco. Riceviamo e pubblichiamo i suoi auguri:

“Monsignor Davide Milani è una persona che conosce molto bene la città di Lecco, che ha frequentato prima come studente e poi come lavoratore e sacerdote – ha detto il sindaco – la sua esperienza passa anche attraverso gli anni spesi al fianco degli Arcivescovi Dionigi Tettamanzi e Angelo Scola, nel corso dei quali ha anche collaborato in prima persona alla realizzazione di iniziative in città che promuovevano, fra le altre cose, un imprescindibile dialogo tra laici e credenti, che è passato per esempio attraverso I Dialoghi di Vita Buona. Il mio auspicio è di poter proseguire con Monsignor Davide Milani in questo senso, nel solco di un dialogo aperto, schietto e produttivo che ci coinvolge in un condiviso impegno in favore della nostra comunità, in un momento di grande trasformazione come quello attuale, che necessita di attenzione, intuizione e, come sempre, grande impegno”.