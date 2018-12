LECCO – Lola Dalnevo entra a far parte dei Ragni di Lecco. L’assemblea, riunita lo scorso 3 dicembre, ha approvato la proposta avanzata dal Consiglio direttivo del gruppo, per l’ammissione della paraclimber bergamasca fra i Maglioni Rossi, con la qualifica di socio onorario.

Eleonora Delnevo è molto conosciuta fra gli amanti della montagna e, lo scorso maggio, era stata protagonista di una serata all’Uoei Lecco. Originaria di Albino, Bergamo, si è appassionata all’alpinismo e in pochi anni è divenuta un’assidua praticante delle sue diverse specialità.

Nel 2015, durante la salita di una cascata di ghiaccio in Val Daone, è stata coinvolta in un incidente, perdendo l’uso delle gambe a causa di una frattura netta del midollo a livello L1.

Nei mesi e anni successivi, grazie anche al sostegno morale ed economico di tanti amici che hanno collaborato al progetto “Loli Back To The Top” (maggiori info su backtothetop.org), Eleonora si è rimessa in gioco, trovando il modo per dedicarsi di nuovo alle proprie passioni e inseguire i propri sogni.

Una strada difficile e molto lunga da percorrere, che però qualche mese fa, l’ha vista in vetta alla parete di El Capitan, dopo aver salito la difficile via Zodiac con la forza delle sue braccia e con la collaborazione degli amici che con lei hanno realizzato l’impresa.

Il successo ha coronato questo suo sogno, ma la cosa forse più importante è stata la strada che l’ha portata fino a lì (non priva di problemi e sconfitte) e il modo in cui Lola l’ha percorsa.

“Eleonora è un esempio di coraggio e positività che va al di là dell’arrampicata – commenta il presidente dei Ragni Matteo Della Bordella –. Siamo onorati di averla fra di noi, è una persona con doti davvero speciali, pensiamo possa essere per tutti una grande fonte di ispirazione e vorremmo essere al suo fianco nei progetti e nelle sfide che vorrà affrontare in futuro”.