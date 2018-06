MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo festeggia 50 anni di fondazione e, in occasione di questo importante traguardo, domenica scorsa si è concluso il 10° Memorial Candido Cannavò e Daniele Redaelli am. Presente alla premiazione la figlia di Daniele, Valeria Redaelli.

Il memorial è da sempre una festa del calcio giovanile con 64 squadre in campo. Da 10 anni si rinnova il grande appuntamento dedicato a Esordienti e Pulcini, mentre il 30 maggio scorso si è svolto anche il 2° torneo femminile categorie Esordienti a 9 e Pulcine a 7 dedicato al giornalista della Gazzetta dello Sport Daniele Redaelli.

Tanti i premi messi in palio durante la finalissima di domenica 10 giugno, un momento di commozione ha accompagnato il premio in memoria di Luca e Davide, consegnato da Sara e Anna Maria, mamme dei due ragazzi che hanno perso la vita in un incidente stradale.

Il premio è andato a Patrizia Previtali (2003) – campionessa Italiana Specialità Csen attrezzi volteggio e trampolino e Nicola Milani (2001) – portiere Allievi Inter. Il premio simpatia Alfredo Losa am è andato a Cristian Crippa (2003).

Renato Caroli, presidente della Polisportiva di Monte Marenzo, nella serata conclusiva ha ringraziato tutti, ragazzi, genitori, volontari della Polisportiva per la buona riuscita di questo Memorial. Il sindaco Paola Colombo ha rivolto un saluto pieno di riconoscenza e di affetto a nome di tutta la comunità di Monte Marenzo alla Polisportiva per il suo 50° anno di fondazione.

Immancabile la presenza di Angelo Fontana, responsabile dell’Area Sociale, ma soprattutto motore di molteplici iniziative e ideatore e fondatore 50 anni fa della Polisportiva stessa.

Risultati. Esordienti 2005: 1. Calcio Lecco; 2. Casateserogoredo; 3. Civate. Miglior portiere Federico Pizotta (Casateserogoredo). Miglior giocatore Cristian Galluccio (Calcio Lecco). Coppa Fabio Valsecchi am al capocannoniere del Memorial Gioele Turrisi (Calcio Lecco).

Esordienti 2006: 1. Us Olginatese; 2. Calcio Lecco; 3. Civate. Miglior portiere Roberto Salvi (Civate); Miglior giocatore Nicolò Manzoni (Olginatese).

Pulcini 2007: 1. Casateserogoredo; 2. Calcio Lecco; 3. Luciano Manara. Miglior portiere Michele Sala (Calcio Lecco). Miglior giocatore: Niccolò Gazzaniga (Casateserogoredo).

Pulcini 2008: 1. Luciano Manara; 2. Arcellasco; 3. Monza. Miglior giocatore Rayan Raddahovi (Luciano Manara). Miglior portiere Riccardo Zuzzi (Monza). Premio fair play Foppenico.

Primi Calci 2009: 1. Sala al Barro; 2. Foppenico; 3. Monza. Miglior portiere Tommaso Esposito (Monza). Miglior giocatore Somone Anzani (Monza).

Primi Calci 2010: 1. Olginatese; 2. Foppenico; 3. Monte Marenzo; 4. Foppenico. Miglior giocatore Aron Alcani (Olginatese); Miglior portiere Luca Rosa (Monte Marenzo).

