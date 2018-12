MONTE MARENZO – Parrocchia, oratorio e gruppo missionario di Monte Marenzo, con il patrocinio del comune, organizzano “Presepe in paese 2018”.

Torna la tradizionale iniziativa che vede il sostegno di tutte le associazioni e ha lo scopo di far rinascere la tradizione del presepe e valorizzare il paese. I presepi saranno esposti dal 20 dicembre al 6 gennaio in luoghi accessibili e ben visibili al pubblico, in giro per il paese, ma soprattutto saranno tutte opere inedite.

Dal 22 dicembre, presso il comune e gli esercizi del paese, sarà distribuita una mappa per poter andare alla scoperta di tutti i presepi. Durante la festa in oratorio, il 5 gennaio alle ore 20.30, verranno premiati i vincitori.