MONTICELLO – Villa Greppi apre i cancelli al pubblico e si presenta rinnovata: è in programma per sabato 13 ottobre 2018 una mattinata per conoscere nel dettaglio i recenti restauri che hanno riguardato diverse parti del patrimonio della storica Villa di Monticello Brianza.

Dopo un ampio piano di intervento che, di volta in volta, ha caratterizzato varie aree dell’edificio e del suo giardino, è infatti fissata per le 11 di sabato 13 l’inaugurazione ufficiale degli spazi restaurati. Un evento, questo, che vedrà intervenire la Presidente del Consorzio Villa Greppi Marta Comi e il Consiglio di amministrazione, il Presidente della provincia di Lecco Flavio Polano, i rappresentanti degli enti soci e i responsabili dei lavori, che illustreranno sinteticamente i restauri.

Tre, nello specifico, le aree che sono state interessate dai lavori e che oggi possono essere ammirate, a partire dalla messa in sicurezza e conservazione degli storici soffitti del salone del piano nobile di Villa Greppi. Un intervento, questo, che ha permesso di ripristinare l’intera trama di cannicciato del salone che dà sulla carpineta e uno dei preziosi medaglioni affrescati: lavori che sono stati avviati in collaborazione con la Fondazione La Versiera, nell’ambito di un progetto sperimentale di studio sulla riqualificazione proprio dei soffitti in cannicciato presenti in alcune ville lombarde.

Terminati a settembre, poi, gli interventi all’ingresso del compendio immobiliare. Si tratta, in questo caso, di un piano che ha compreso la ripavimentazione del piazzale antistante la facciata, il restauro del cancello e delle colonne della cancellata, il posizionamento di dissuasori e di punti luce e una nuova pavimentazione del passaggio pedonale attraverso il portico della portineria. Sarà inaugurata sabato, infine, anche la nuova balaustra del giardino all’italiana. Un primo lotto, questo, per un progetto ampio e ambizioso, finalizzato al prossimo restauro, tramite lo strumento dell’Art Bonus ed eventuali fondi dell’ente, dell’intero giardino posto sul lato sud della Villa.

La mattinata si concluderà con un intervento musicale a cura degli allievi della Scuola di Musica A. Guarnieri del Consorzio Villa Greppi e con un piccolo rinfresco.