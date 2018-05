OLGINATE – Una nuova “performance” per il parrucchiere lecchese Remigio Morelli.

In poco tempo è diventato famoso per un video in cui taglia i capelli bendato e questa sera sono state le telecamere della Rai a fargli visita nel suo negozio “L’Estro” di via Spluga a Olginate.

Tutto è cominciato qualche anno fa per rispondere alla provocazione di un cliente e da allora ha all’attivo centinaia di tagli bandato. Per Morelli non si tratta di un gioco, ma di un esercizio di attenzione e concentrazione visto che ha la responsabilità di lavorare sulla testa delle persone.

Il suo video ha fatto il giro del mondo attirando su di sé l’attenzione di stampa e radio nazionali e, questa sera, anche una troupe della trasmissione di Rai2 “Quelli che… dopo il Tg” ha voluto toccare con mano la grande abilità di Morelli. Il programma condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e dalla banda di “Quelli che… il calcio” ha messo alla prova il parrucchiere olginatese che, nonostante la pressione della diretta Tv, non si è fatto trovare impreparato e ha sfoderato una performance tutta da ridere.

E così a finire sotto le forbici del bendato Morelli è stato proprio l’inviato (improbabile) della trasmissione satirica, Mannucci, che non solo si è limitato a farsi tagliare i capelli ma pure la barba.

Un siparietto molto divertente che sicuramente contribuirà ad aumentare la popolarità del “barbiere che taglia i capelli bendato”.