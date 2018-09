COSTA MASNAGA – “Come consigliere regionale presterò la massima attenzione all’evolversi della situazione e all’iter burocratico della vicenda”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega, Antonello Formenti, in merito all’area agricola di Costa Masnaga che è stata individuata dall’Amministrazione Comunale quale area destinata alla costruzione di luoghi di culto.

“La Regione Lombardia – assicura Formenti – farà tutto quanto di propria competenza al fine di tutelare i cittadini di Costa Masnaga e dell’intera zona”.

“Quando saremo in presenza di un progetto, che per il momento non vi è ancora, per la costruzione di una moschea, sarà nostro compito vigilare affinché siano rispettate tutte le norme in vigore, sia regionali che nazionali”.

“Da informazioni in mio possesso – conclude Formenti – mi risulta che la struttura che potrebbe sorgere sarebbe di circa 600 mq, più o meno la stessa superficie di quella utilizzata oggi nel centro di Costa Masnaga”.

