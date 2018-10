ERBA – Tradizionale taglio del nastro, questa mattina, sabato, a Lariofiere di Erba per la 45^ mostra dell’Artigianato.

La manifestazione, che proseguirà fino al 4 novembre, dà spazio a ben 160 espositori con una ricchissima proposta di prodotti molti dei quali appartenenti alla tradizione e altri che sono il frutto di un costante impegno nell’innovare, sperimentare ed elaborare un pensiero creativo.

A fare gli onori di casa il sindaco di Erba, Veronica Airoldi che ha voluto sottolineare come: “I sindaci sono a fianco delle imprese, degli artigiani e di tutti coloro che vogliono far crescere il nostro paese pur sapendo degli ostacoli che vi si presentano, quali la burocrazia. Il nostro dovere è quello di cercare insieme una soluzione ai vostri problemi“.

Quindi la parola a Giovanni Ciceri, presidente di Lariofiere che ha voluto evidenziare: “Abbiamo dimostrato che Lariofiere ha grandi capacità e ha saputo riportare tanti artigiani a Erba”. Quindi, unitamente al vicepresidente Roberto Galli ha ringraziato “tutti coloro che hanno permesso di ottenere nuovamente un grande successo anche quest’anno”.

Elisabetta Maccioni, presidente del comitato promotore della manifestazione, ha voluto ricordare come “Tradizione e innovazione sono le parole chiavi di questa 45^ edizione della mostra. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza e premiare l’artigianato italiano, l’artigianato del nostro territorio”.

Quindi hanno portato i propri saluti e ringraziamenti Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco e Marco Galimberti, presidente di Confartigianato Como, mentre Cesare Fumagalli, segretario nazionale di Confartigianato ha dichiarato: “Siamo protagonisti di una storia straordinaria che ha uno straordinario futuro. Non dimentichiamoci mai di essere in una delle aeree di maggior benessere al mondo, nonostante la difficile situazione economica alle spalle. L’artigianato con la sua capacità di poche parole e tanti fatti sia indicatore prezioso per il bene comune del nostro paese”.

A seguire Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale che ha aggiunto: “L’artigianato è una potente arma economica. Se la Lombardia, come regione, ha tale importanza è anche grazie alla sua operosità. Regione Lombardia è sempre stata al fianco del mondo dell’artigianato che ricopre un’importanza straordinaria non solo oggi, ma anche per il futuro”.

Piacevole parentesi la premiazione di due storiche aziende del territorio: Falpe di Erba e la Cappellini Box di Inverigo.

Atto finale il taglio del nastro tricolore che ha di fatto aperto la 45^ Mostra dell’Artigianato che, come anticipato, resterà aperta fino al 4 novembre con una previsione di afflusso di visitatori stimata intorno alle 40mila persone.

