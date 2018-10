ERBA – Sarà una vera sfida per il palato quella proposta alla 45^ Mostra dell’Artigianato che prende il via sabato 27 ottobre alle 10.00 con il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

Per questa edizione la cucina sarà uno dei focus per esaltare e confermare la forza della filiera agroalimentare, punto cardine di tutta l’economia del Paese.

Due le rassegne dedicate: “Le cucine regionali”, ogni giorno a pranzo e a cena, nel ristorante del Polo fieristico un menù di piatti della tradizione italiana. A queste si affiancheranno i prodotti del territorio con il percorso “La via del gusto”, alla scoperta della tradizione e del gusto con i birrifici artigianali e i prodotti dell’enogastronomia italiana.

Le abitudini a tavola possano variare da Paese a Paese, ma anche da Regione a Regione. Secondo uno studio della Doxa, il 75% degli italiani si impone la pausa pranzo e il 51% dei lavoratori si concede in media 30 minuti. E, un italiano su 6 mangia fuori casa.

Solo il 18% preferisce impiegare l’ora del pranzo a fare altro e, se proprio ha qualche “brontolio di stomaco”, lo fa con spuntini durante la giornata. Per gli italiani la pausa pranzo è sacrosanta e se la vogliono davvero godere: la metà (51%) gli dedica in media un’ora mentre c’è una fetta importante (18%) che si permette di sforare e andare oltre l’ora (18%). Solo il 7% del campione dedica alla pausa pranzo meno di mezz’ora. Un’altra curiosità è legata al pranzo fuori casa: sono 6 italiani su 10 che non rientrano e mangiano fuori casa. In particolare il 24% sceglie di restare sul luogo di lavoro, il 20% trascorre la pausa pranzo nella mensa aziendale mentre solo il 14% si reca al bar o alla tavola calda.

La Camera di Commercio di Milano, dal canto suo, ha elaborato un’altra analisi e, sottolinea che, sono oltre 4 mila in Lombardia e 29 mila in Italia le imprese giovani attive nel settore della ristorazione, tra ristoranti, asporto e catering secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese relativi alle sedi di impresa attive nel 2017, 2016 e 2012.

Il programma della rassegna “Le cucine regionali”. Per il pranzo, il servizio inizia alle 12, mentre la cena alle 19:

27 ottobre – la Puglia – pranzo e cena

28 ottobre – la Toscana – pranzo

29 ottobre – la Calabria – cena

30 ottobre – la Liguria – cena

31 ottobre – la Sardegna – cena

1° novembre – la Valtellina – cena

2 novembre – la Sicilia – cena

3 novembre – la Campania – pranzo e cena

4 novembre – l’Emilia Romagna – pranzo