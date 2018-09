MANDELLO – Solo una nota stonata nella tre giorni di festa per la Moto Guzzi a Mandello: il furto di uno zaino, non uno qualunque ma quello del sindaco Riccardo Fasoli contenente dei documenti relativi alla manifestazione.

Il fatto si è consumato intorno all’una e trenta di venerdì notte, quando un malintenzionato si sarebbe avvicinato al tavolo dello staff portandosi via la sacca. Inizialmente si è pensato ad un errore, eppure, nonostante l’appello anche via Facebook dello stesso sindaco e degli organizzatori, lo zaino non è stato riconsegnato.

“Oltre ai documenti vi erano all’interno anche sette biglietti della lotteria che avevo acquistato, chissà che non abbia vinto la moto in palio -ha commentato con ironia Fasoli sul palco – e vedremo se il responsabile avrà il coraggio di presentarsi a ritirare il premio”.