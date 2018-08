VALMADRERA – La bella notizia si spera possa arrivare dopo il rientro dalla ferie estive, al più durante l’autunno: Valmadrera aspetta il parere della Regione sull’adesione all’accordo di programma che porterà alla riqualificazione dell’ex fonderie Fomp e quindi alla realizzazione di un multisala nel comune dell’hinterland lecchese.

Proprio la scorsa settimana, l’amministrazione comunale ha incontrato i referenti del Pirellone per presentare il piano sull’area industriale destinata a trasformarsi in un complesso all’avanguardia per contenere cinema, attività commerciali e zone ricreative.

“Purtroppo abbiamo dovuto attendere diversi mesi – spiega Marco Piazza, assessore all’urbanistica – la passata amministrazione regionale era in scadenza e non ha potuto esprimersi sulla questione. Abbiamo aspettato le elezioni e l’insediamento della nuova giunta regionale, quindi la convocazione della scorsa settimana. L’incontro ha permesso di confrontarci con Regione, è una pratica sicuramente complessa che coinvolge almeno cinque direzioni, dal commercio all’urbanistica, dall’ambiente all’edilizia, ma auspichiamo che il parere di Regione possa giungere il prima possibile per avviare l’iter tecnico”.

Dal novembre dello scorso anno il Comune conserva nel cassetto il protocollo d’intesa siglato con il privato per la riqualificazione dell’area. Un risultato importante quello ottenuto dall’amministrazione valmadrerese e raggiunto dopo tre anni di interlocuzione con la controparte, la società SVI.VA Srl che ha acquisito la titolarità dell’area dell’ex proprietà, la società Rodafin legata alla famiglia Roda, che a sua volta aveva tentato una simile impresa dieci anni prima, presentando un piano di riqualificazione che non si era concretizzato.

L’ex Fomp si estende dalla zona dell’ex statale, alle spalle della stazione di servizio, degradando verso il paese, ed è proprio sfruttando quel dislivello che verrà ricavato lo spazio per il fabbricato che ospiterà attività commerciali e il cinema, palestre e ristoranti, spazi pubblici per eventi. Il tutto sarà coperto da un parco urbano, con una ciclopista e impianti sportivi.

Un’operazione a impatto ambientale zero, come tiene a ribadire l’assessore Piazza, “non un mero intervento di tipo economico ma che riqualifica il tessuto urbano di un’area oggi non fruibile del nostro territorio, crea valore per Valmadrera e avrà risvolti positivi per i cittadini e per le altre attività commerciali del nostro comune. Si andrà a potenziare il collegamento tra il centro e la stazione ferroviaria, la viabilità e ci saranno nuovi parcheggi. Inoltre, sarà valorizzato anche il parco in prossimità della scuola Leopardi, in centro, un intervento che abbiamo inserito tra gli oneri qualitativi”.

L’interesse è sovra-comunale e per questo il coinvolgimento del Pirellone è fondamentale. “Auspichiamo che l’adesione la protocollo d’intesa possa arrivare il prima possibile da parte di Regione Lombardia, l’iter successivo dovrebbe durare circa nove mesi durante i quali dovranno essere portate a termine tutte le procedure del caso ed acquisite le autorizzazioni necessarie, recependo le osservazioni dal territorio”.

A novembre era stato reso noto l’interessamento di “The Space Cinema”, già gestore delle multisala alle Torri Bianche di Vimercate, per gestire anche la futura multisala di Valmadrera