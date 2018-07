INTROBIO – Nell’anno in cui si ricorda il 500° della scomparsa del grande Leonardo Da Vinci sono molte le località che stanno organizzando eventi per ricordare il passaggio del talento sul loro territorio. Anche in Valsassina non mancano i luoghi descritti o, addirittura pare progettati, dall’ingegnere, pittore e scienziato considerato uno dei più grandi geni dell’umanità.

La Grigna è un esempio, ma anche la Valle dei Mulini a Cortenova, oppure la Rocca di Baiedo. E poi ci sono le acque che scendono a strapiombo dalla cascata della Troggia, anch’esse notate dal Maestro e riportate tra le memorie del suo Codice Atlantico.

Ed è proprio sotto quelle acque che precipitano dalla selvaggia Val Biandino che il prossimo 3 agosto accadrà un evento straordinario capace di abbinare al suono dell’acqua quello di voce e strumenti, insomma un concerto che certamente ha tutti i presupposti per restare nella storia della Valle.

Organizzato dal comune di Introbio (e supportato da alcuni lungimiranti sponsor), sotto la spettacolare cascata si esibiranno l’Ensemble Sinfolario e la soprano giapponese Hiroko Morita, diretti da Roberto Gianola, figlio del nostro lago, considerato tra i più promettenti direttori della nuova generazione, attualmente Direttore Musicale del teatro di Istanbul e titolare di una invidiabile serie di esperienze di successo in Italia e nel mondo.

Non sarà solo musica: prima del concerto (inizio ore 21) chi vorrà potrà darsi appuntamento al caseificio Ciresa e degustare alcuni prodotti della nota azienda. Ci sarà anche altro: il ricavato del concerto, infatti, verrà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga, da anni impegnato nello studio e la cura delle leucemie dei bambini.

Le attività del comitato (molto noto dalle nostre parti anche per merito dell’associazione Amici di Chiara) saranno illustrate in Ciresa e, in particolare, verrà dato ampio spazio al progetto al quale i fondi verranno destinati, la ricerca di nuovi farmaci di precisione.

Poi, accompagnati da esperti, tutti alla Troggia ad ascoltare la musica dell’acqua e le melodie di canto e strumenti.

In caso di maltempo l’evento rispetterà il medesimo programma presso l’oratorio San Giovanni Bosco e successivamente nella parrocchiale di Sant’Antonio Abate.

I biglietti sono già in vendita a 20 euro in alcuni esercizi di Introbio. Per info: telefonare al comune di Introbio allo 0341 980219.