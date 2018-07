DERVIO – La “Mezza… notte bianca” di Dervio, ancora una volta, ha fatto il pienone di gente. Il bel tempo, dopo la pioggia intensa, ha fatto da cornice ieri sera (21 luglio) a uno degli appuntamenti clou dell’estate derviese che ha decine di eventi.

Anche questa quinta edizione è stata curata da Biblioteca e Comune, con decine di volontari, le associazioni e gli esercizi commerciali del paese al lavoro per la buona riuscita della manifestazione. Moltissimi anche gli eventi in calendario, a partire dalle 18, che hanno scandito la serata fino a mezzanotte con musica, sport, cultura, intrattenimento e tanti punti ristoro con le migliori specialità locali.

Nelle vie del centro paese, chiuse al traffico e “invase” da tantissima gente ha potuto visitare le bancarelle del mercato e del mercatino dei libri della biblioteca; una mostra fotografica su Dervio in sala consiliare, una mostra di cartoline sul lago, due mostre d’arte dei pittori Adelio Rocca e Fabrizio Boldrini, l’arte del tombolo in biblioteca.

Appuntamenti riservati anche ai più piccoli che hanno potuto conoscere i giochi tradizionali in legno. Nella torre di Orezia, invece, è stata allestita la mostra “Da agone a misultin”, mentre il gruppo “Amici della Lucia” ha accompagnato la gente per un suggestivo giro sul lago.

Artisti di strada, circo, l’esibizione di ballo Bubble Wood – La foresta di bolle, musica per tutti i gusti e buona cucina, sono stati questi gli ingredienti del successo per una manifestazione capace, ogni volta, di attirare tantissima gente sul lago per una serata allegra e spensierata.