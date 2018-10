CIVATE – La 16^ edizione della rassegna “Musica e Territorio – Rassegna itinerante di concerti cameristici nelle chiese e abbazie romaniche” organizzata dall’Orchestra Sinfonica di Lecco anche quest’anno farà tappa a Civate.

Sabato 3 novembre alle ore 21 si esibirà presso il Complesso di S. Calocero il gruppo strumentale Lyradanz – Antiche tradizioni musicali irlandesi ed europee.

LyraDanz: tre musicisti poliedrici che dialogano con tratti musicali differenti per una performance di grande energia. Il progetto musicale nasce con l’obiettivo di valorizzare strumenti popolari meno consueti, come l’arpa celtica e il salterio ad arco, in un repertorio di musica originale basato sulle ritmiche delle danze europee più conosciute.

Adriano Sangineto (arpa celtica, stomp box, voce); Caterina Sangineto (salterio ad arco, flauti, bodhran, voce); Jacopo Ventura (chitarra acustica, charango, voce). Ingresso libero (accesso da piazza Antichi Padri – Civate).