LECCO – Quando la musica vuole integrare le culture del mondo. Con questo spirito la Banda della città di Lecco sta preparando il tradizionale appuntamento del “Concerto di Natale” che si terrà sabato 15 dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco in via Tonale 28.

Il concerto di quest’anno è infatti inserito nel progetto “Onde Sonore – Attraversamenti musicali”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, che si pone lo scopo, in una prima fase, di far conoscere ai giovani immigrati residenti a Lecco il patrimonio musicale occidentale ed europeo attraverso laboratori e guide all’ascolto promossi dalla banda. Successivamente si realizzerà, in primavera, un concerto spettacolo che intreccerà musica, racconti, performances.

Nelle scorse settimane sono già avvenuti momenti di conoscenza e collaborazione tra i musicanti del Copro Musicale di Lecco e i ragazzi ospitati alla “La Casa sul Pozzo” di Lecco. In particolare è stata presentata la sonorità e la modalità esecutiva della banda, oltre una breve introduzione sulla storia e le caratteristiche dei componimenti musicali che saranno suonati sabato 15 dicembre.