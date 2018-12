LECCO – Una serata di festa in casa Futura96. Lo spazio Teatro Invito ha fatto da cornice, mercoledì sera, all’appuntamento che ha visto riuniti tutti gli atleti della società sportiva che unisce le parrocchie di Acquate e Olate.

La serata ha visto la partecipazione di oltre 200 persone: bambini, giovani, adulti e ospiti d’eccezione. Atleti, famiglie, dirigenti e allenatori, tutti insieme con diversi obiettivi: farsi gli auguri, tracciare un bilancio del lavoro svolto fin qui e guardare al futuro con grandi progetti.

Il bilancio sta nella sintesi dei numeri presentati in apertura dal presidente Matteo Mezzera: circa 350 tesserati, tra atleti, dirigenti allenatori. Non male per una società che nella primavera scorsa aveva vissuto un momento di crisi e di stanchezza che ha portato al rinnovo degli organi e del Consiglio.

Circa 120 atleti impegnati nel calcio, più di 60 nella pallavolo, oltre 90 nella pratica di altre attività, come la ludica per i bimbi piccoli, la ginnastica dolce, o quella per i disabili. Di questi atleti circa il 60% sono Under 18, il rimanente adulti. A testimonianza dell’importanza data ai più giovani, senza dimenticare chi ha qualche anno in più.

Numeri a cui ha fatto seguito l’intervento del parroco Don Carlo che ha spiegato il valore più alto dell’impegno che sta dietro la Futura96: “La gratuità di tutti coloro che si adoperano per gli altri”.

Insomma, due ore piacevolissime, curate nei mini particolari, con un susseguirsi di intermezzi: dalla baby dance, fino alla presentazione ufficiale di tutte le squadre. Uno per uno gli atleti sono saliti sul palco: foto di rito e un piccolo regalo per tutti.

Non sono mancati gli ospiti d’eccezione: il plurimedagliato olimpico Antonio Rossi, che ha raccontato i suoi successi, le sue fatiche, le sue gioie, partite da insuccessi. Il messaggio è stato chiaro: “Non abbattetevi di fronte alle prime difficoltà”. E a fargli da perfetto complemento, il video messaggio di Giusy Versace, atleta paralimpica che ha salutato gli amici della Futura96. Non è mancato l’intervento video del sindaco di Lecco Virginio Brivio che ha ricordato che l’impegno della Futura96 è un valore non solo per i quartieri di Olate e Acquate, ma per tutta la città.

Musiche e spettacolo e, ovviamente, il panettone. Sul finale sono arrivati anche i saluti di Beppe Bergomi, attivissimo con la sua associazione benefica I bindun che ha mandato gli auguri virtuali, e l’arrivo di Babbo Natale che, come da tradizione, ha distribuito dolci per tutti.

A intervallare la serata c’è stata la lotteria che servirà a finanziare le attività della Futura e un grande progetto che è stato ufficializzato dal presidente Mezzera e da don Carlo: “A settembre 2019, Acquate avrà un nuovo campo da calcio in sintetico che sostituirà quello in ghiaia di oggi. Una Futura al passo coi tempi anzi… che guarda al futuro”.