INTROBIO – Ultimo appuntamento per “Formaggio d’autore in quota. Camminare con gusto fra tra casere e rifugi”, che sabato 8 e domenica 9 settembre raggiunge gli alpeggi della Val Biandino: Abbio, Biandino Sasso, Camisolo e Foppabona.

L’iniziativa, che rientra nel calendario di “Valsassina: la Valle dei formaggi”, coinvolgerà i rifugi Grassi, Tavecchia e Val Biandino insieme all’agriturismo La Baita, dove sarà possibile gustare menù speciali a base di formaggio d’alpe.

“Luoghi di miniere, bergamini e stracchini”, questo il titolo della due giorni che chiude le escursioni alla scoperta delle casere dalla Valsassina e che domenica 9 settembre offrirà anche la possibilità di effettuare una visita guidata alle miniere di Camisolo.

Rimanendo sempre in tema di miniere, dopo lo straordinario successo registrato a fine agosto, sempre questa domenica sarà riproposto l’evento “Gorgonzola e barite uno storico gemellaggio”, la suggestiva visita al Parco minerario di Cortabbio – Primaluna con degustazione di gorgonzola offerta dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP.



L’imbocco della miniera è a quota 552 m s.l.m., in una zona raggiunta da una comoda strada comunale transitabile. Lungo il percorso di circa 2 km, si incrocia il bianco filone mineralizzato di Barite e si raggiunge la maestosa caverna da dove si è estratto il minerale negli ultimi 30 anni. La miniera è accessibile a tutti gli aventi capacità motoria autonoma dai 3 anni compiuti in su, indossando scarponcini e giacca a vento. La visita ha una durata di circa 1 ore e 40 minuti (esclusivamente su prenotazione al numero 3389609824, anche sms e whatsapp).

Il costo è di 6,50 euro a persona per tutti i partecipanti dai 6 anni in su gratuito per bambini da 3 a 5 anni. Per tutti i dettagli sugli eventi di “Valsassina: la Valle dei Formaggi”, per scoprire l’elenco completo dei rifugi che partecipano a “Formaggi d’autore in quota. Camminare con gusto fra casere e rifugi” e i loro gustosi menù vi invitiamo a visitare il sito www.valsassinalavalledeiformaggi.it e a seguire la Pagina Facebook di Turismo Valsassina.