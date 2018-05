LECCO – Saranno due giovani musicisti lecchesi, il soprano Paola Galli e l’organista Marcello Rosa, ad eseguire i canti della Messa in rito ambrosiano antico che si terrà domenica 13 maggio alle ore 17.30 nella chiesa di Santa Marta a Lecco.

Come ogni seconda domenica del mese, la liturgia tradizionale è ospitata nella chiesa secentesca di via Mascari; in questa occasione la Messa sarà celebrata da don Giovanni Battista Milani, parroco di Ballabio.

La forma adottata sarà quella della Messa “cum canticis”: si tratta di una liturgia letta (naturalmente in latino, eccetto le letture che sono proclamate in italiano) nella quale si inseriscono alcuni mottetti a voce sola e organo. I canti eseguiti da Paola Galli e Marcello Rosa appartengono al repertorio sacro tradizionale e comprenderanno, a chiusura della celebrazione, una particolarmente intensa “Ave Maria” scritta dal grande musicista rinascimentale Jacob Arcadelt.

Benché nel calendario tradizionale l’Ascensione sia caduta giovedì 10 maggio, si usa, se non è possibile celebrarla nel giorno stabilito, traslarla alla domenica successiva, che propriamente sarebbe la prima dopo l’Ascensione.