NIBIONNO – Si è svolto domenica mattina il primo raduno organizzato dal Club Fiat 500 d’Italia, unitamente all’Amministrazione Comunale di Nibionno, nella persona del vicesindaco Giovanni Panzuti Bisanti.

La manifestazione, che prevedeva la partenza dalla frazione di Tabiago di Nibionno, ha attraversato i centri abitati di Nibionno e Costa Masnaga con stazionamento in piazza Roma a Costa per un rinfresco e quindi il ritorno a Tabiago per il pranzo, presso l’area ristorante adibita in questi giorni per la manifestazione patrocinata dal Comune di Nibionno, “I Sapori della Brianza”.

La viabilità è stata gestita dalla Protezione civile e dalla Polizia Locale di Nibionno che ha anche scortato il colorato convoglio delle auto storiche composto da un centinaio di veicoli Fiat 500 ed altri esemplari di rilievo.