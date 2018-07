LECCO – “È un provvedimento di estrema rilevanza che mette a disposizione nuove risorse, andando incontro alle famiglie e garantendo un’offerta a sostegno dei bambini da 0 a 6 anni in grado di promuovere in maniera coordinata e più efficace lo sviluppo educativo di una fascia di età così importante”.

Così l’assessore all’Istruzione, Salvatore Rizzolino, e l’assessore ai Servizi Sociali, Riccardo Mariani, spiegano la scelta del Comune di Lecco che, con una variazione di bilancio e uno stanziamento di 272 mila euro, recepisce le risorse statali previste dal decreto legislativo che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, approvando anche lo schema di convenzione con soggetti onlus, gestori di servizi per la prima infanzia in città.

Il decreto legislativo s’inserisce nell’ambito della cosiddetta “buona scuola” e prevede un superamento di fatto della distinzione fra assistenza (0-3 anni) e istruzione (3-6 anni), spronando le istituzioni educative coinvolte ad una proficua collaborazione, in grado di fornire alle famiglie un servizio che riconosca una valenza formativa unitaria ai primi sei anni di vita del bambino.

Le risorse economiche messe a disposizione con la variazioni di bilancio ora potranno essere ridistribuite fra le istituzioni e i gestori di questi importanti servizi alla genitorialità.

Nel corso dei mesi scorsi gli assessori all’istruzione Salvatore Rizzolino e alle politiche sociali Riccardo Mariani hanno stimolato e guidato un serrato confronto fra i nidi comunali, i nidi convenzionati, le scuole dell’infanzia statali e le scuole dell’infanzia paritarie, per valorizzazione, tramite la formalizzazione di progetti mirati, i percorsi di verticalizzazione già esistenti a Lecco fra queste istituzioni formative un processo che acquista particolare importanza per l’intero sistema dell’Istruzione in città, investito quest’anno dagli effetti del nuovo Dimensionamento scolastico, elaborato anche sul criterio della verticalizzazione dei percorsi formativi, strategia didattica, elemento metodologico proprio degli Istituti comprensivi.