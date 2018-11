CASSAGO – La loro storia ha commosso Gerry Scotti e tutto il pubblico di The Wall, quiz televisivo preserale in onda su Canale 5. Da Cassago agli studi Mediaset per una partecipazione che ha consentito a Enrica Zappa e alla nipote Margherita di portare a casa quasi 120 mila euro.

E’ stata nonna Enrica, presidente della provincia di Lecco dell’associazione Unirr (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia),a raccontare la sua storia e il suo desiderio. Nata il 7 maggio 1942 a Milano, figlia di un soldato caduto durante la campagna di Russia, Enrica ha vissuto i bombardamenti di Milano da cui è stata costretta a scappare insieme alla mamma e al fratello, scomparso poco tempo fa, trovando ospitalità dalla nonna paterna a Cassago, il paese dove ha vissuto tutta la sua vita.

Nel 2008 Enrica Zappa aveva scritto il libro “Tuo Bruno” dedicato proprio al padre che mai conosciuto. Una storia che ha commosso lo stesso conduttore Gerry Scotti che non è riuscito a trattenere le lacrime. La cassaghese è andata in televisione per cercare di realizzare il suo più grande desiderio: andare in Russia per ripercorrere le orme del padre.

La simpatia di nonna e nipote ha coinvolto tutto il pubblico e, ciliegina sulla torta, è stato il lieto finale della puntata con la vittoria dell’importante montepremi. Come prevede il gioco la giovane Margherita ha dovuto decidere se tenere un contratto da 12.225 euro oppure puntare su un montepremi di cui lei non conosceva la cifra e messo insieme dalla nonna nel corso del quiz.

La giovane Margherita ha seguito l’istinto e ha stracciato il contratto: una decisione azzeccata visto che, tra la gioia generale, le due cassaghesi hanno vinto 119.506 euro.