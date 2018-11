MANDELLO – Brave cantanti e straordinariamente anche attrici, capaci di emozionare con il canto e con la recitazione: Titti, Giò, Robi, Jessi e Linda, cinque mandellesi, cinque donne, sono salite ancora una volta sul palco del Teatro De André per Note in Rosa, uno spettacolo di denuncia in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

In Italia, si conta un femminicidio ogni tre giorni. E’ stato ricordato anche sabato dagli organizzatori dell’iniziativa che ha visto il Comune di Mandello promotore insieme a Telefono Donna Lecco a cui è stato devoluto l’incasso della serata.

“Con questo spettacolo vogliamo portare le persone ad una riflessione e alla conoscenza di un problema che è trasversale a tutta la società: l’amore malato che si trasforma in abuso, sottomissione e violenza” ha spiegato nel suo intervento il vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità, Serenella Alippi.

Le cinque protagoniste, insieme all’eccezionale componente maschile di Matteo Valtorta, interpretando i brani di successo internazionale, hanno rappresentato, con le loro voci, la sofferenza di tante donne che subiscono abusi e di chi ha perso la propria vita, uccisa da compagni, mariti ed ex amanti. La cronaca, purtroppo, ci testimonia quotidianamente quanto il fenomeno sia grave.

“Uscire dalla violenza si può” ha ribadito Lella Vitali. Presidente di Telefono Donna Lecco, associazione che sostiene il percorso di autonomia di donne oggetto di maltrattamento, violenza e stalking.