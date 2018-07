MONTEVECCHIA – E’ iniziato il count down della serata magica in Alta Collina. I volontari della ProMontevecchia stanno completando il programma che vedrà coinvolti artisti, giocolieri, musica jazz nell’ambiente raffinato della piazzetta Agnesi e per i più giovani nello spiazzo della Cappelletta.

La musica accompagnerà i partecipanti fino alle 2 del mattino così come le degustazioni dell’ottimo cibo preparato dai ristoratori locali, sarà possibile partecipare con esperti a visite guidate del bellissimo Santuario della Beata Vergine e di Villa Agnesi, ammirare il panorama notturno dall’alto del colle l’immancabile mercatino composto da bancarelle con i produttori locali di abili hobbisti e artigiani, le mostre di quadri dei pittori locali. La serata avrà diversi momenti di spettacolo per grandi e bambini.

Un numero su tutti rappresenta il successo dell’edizione dello scorso anno: 5.000 partecipanti numero che ha portato gli organizzatori a migliorare il servizio e la possibilità di accesso con ben 4 navette che quest’anno collegheranno sia le strade che i posteggi, attese ridotte al minimo e la zona completamente chiusa al traffico per garantire massima sicurezza.