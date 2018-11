CALOLZIOCORTE – “Un evento importante che cittadini e commercianti ci chiedono di organizzare”.

Il 1° dicembre a Calolziocorte torna la Notte Bianca edizione invernale con l’organizzazione di Confcommercio e dei commercianti calolziesi. Oggi, nella sede di Calolziocorte, l’evento è stato presentato ufficialmente: “Ogni anno aumenta l’adesione di commercianti, sponsor e gente che arriva anche da fuori città e questo non ci può far altro che piacere – ha detto la presidente della zona Valle San Martino Cristina Valsecchi -. Nonostante l’impegno organizzativo sia gravoso è un evento che mi riempie di entusiasmo e siamo uno delle poche città che, durante l’anno, organizza due Notti Bianche, una in inverno e l’altra in estate”.

Sempre con la regia di Confcommercio ci sarà anche la lotteria dei commercianti: “Dal 10 novembre, quando si faranno acquisti nei negozi aderenti, si potranno tenere gli scontrini e, raggiunta la cifra di 100 euro, si ha diritto a un biglietto valido per l’estrazione del 6 gennaio. I biglietti si potranno ritirare fino al 5 gennaio presso gli uffici di Confcommercio in corso Dante a Calolziocorte. Sono 106 i negozi aderenti, quest’anno ci saranno anche due negozi di Rossino, la farmacia e una parrucchiera, che abbiamo accolto a braccia aperte. Sempre grazie ai soldi raccolti dai commercianti la nostra città potrà veder splendere nel periodo natalizio le luminarie”.

Tornando alla Notte Bianca, che anche quest’anno avrà il patrocinio e supporto della Pro Loco, ci saranno novità: “Ci saranno 40 postazioni di divertimento e non mancherà il percorso enogastronomico, monteremo tensostrutture dove sarà possibile mangiare al caldo. Quest’anno, grazie all’Asd Toby Dog, verrà allestito un percorso di agility dog e tutti potranno partecipare con il loro cane, quindi ci sarà una sfilata canina. Sarà con noi Cinzia Fumagalli, nota chef lecchese che ha vinto il programma televisivo Top Chef; ci saranno gli Alpini con caldarroste e vin brulè e per le vie della città ci saranno anche Minni e Topolino direttamente da Walt Disney”.

“Cristina Valsecchi è una garanzia – ha detto il direttore di Confcommercio Alberto Riva -. Questi eventi non sono scontati, dietro c’è un grande lavoro. In attesa della fine della crisi, questi appuntamenti rappresentano un mini volano per far lavorare le nostre attività e i risultati sono concreti”.

Quest’anno il Natale a Calolzio comincia presto, sabato 1° dicembre sarà festa per tutti.