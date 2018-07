OLGINATE – Prima uscita ufficiale per la neonata associazione Olginate del fare.

Sabato 7 luglio, infatti, è in programma l’evento “Fare notte ad Olginate”: “L’abbiamo chiamato così per parafrasare il nome dell’associazione – ha detto la presidente Orietta Sabadini -. Abbiamo raccolto la partecipazione di parecchi esercizi commerciali, artigiani e anche liberi professionisti che, attraverso uno spazio dedicato (il Gazebo dei Servizi), saranno a disposizione per presentarsi e far conoscere i propri servizi”.

Strade chiuse e tanto tanto divertimento per tutti, dalle 19 fino all’1 di notte: “Abbiamo programmato tutta una serie di appuntamenti ed esibizioni. Via Marconi sarà dedicata interamente ai bambini con gonfiabili, truccabimbi e karaoke. Divertimento ma anche educazione: i bambini potranno imparare qualcosa di importante grazie al banchetto di Silea che proporrà laboratori di riciclo creativo e allo spazio dell’autoscuola con l’educazione stradale per bambini”.

Alle ore 23, alla presenza del sindaco Passoni e dell’assessore al commercio Dozio, ci sarà l’estrazione della lotteria creata apposta per questo evento: “Ci sarà musica con dj set sparsi un po’ per tutta la festa: musica disco anni ’80, Andrea De Sabato da Rtl 102.5, discoteca anni ’90/2000, cercheremo di soddisfare tutti i gusti e le orecchie. E poi ci sarà spazio per la scuola civica di musica Project Rock School di ritorno da Abbey Road dove hanno inciso il primo disco”.

Villa Sirtori sarà un altro punto centrale della festa: “Sempre grazie a un’autoscuola gli adulti, attraverso speciali occhiali che danno la sensazione della guida in stato di ebbrezza, potranno rendersi conto di quanto sia pericoloso mettersi alla guida anche con un minimo quantitativo di alcool in corpo. Sarà presente un mentalista, personaggio particolare tutto da scoprire, mentre nel parco di Villa Sirtori sarà allestita l’attrazione ‘Mai dire banzai’: gonfiabili per adulti dove si potrà ritrovare voglia di ridere e il bambino che è in noi”.

Numerose le attrazioni sparse per il paese e per il lungolago: mostra fotografica organizzata dagli Alpini, esibizioni della scuola di ballo di Pescate, mercatino creativo, scacchi giganti, canti popolari, sabbie luminose…

“Presente e passato, bambini e adulti, divertimento ed educazione… c’è tutto. I negozi saranno praticamente tutti aperti e poi ci saranno un sacco di punti dove mangiare e bere. Oltre ai cibi tradizionali abbiamo fatto in modo che questa festa sia Vegan Friendly con proposte per vegani e vegetariani. E poi saranno presenti gli allievi del Cfpa di Casargo che daranno dimostrazione della loro bravura preparando piatti di frutta e verdura. E poi, per fare in modo che tutti possano trovarsi a loro agio, abbiamo pensato a due punti nursery per le mamme”.

Un bel banco di prova per “Olginate del fare”: “L’associazione è nata ad aprile sulla spinta dell’intero tessuto produttivo di Olginate, non solo commercianti ma anche artigiani, liberi professionisti, aziende con l’intento di creare qualcosa assieme. L’associazione, accanto al divertimento, vuole anche promuovere la cultura e divulgazione a 360 gradi. Siamo aperti anche a singoli cittadini che potranno appoggiarci attraverso la ‘tessera sostenitore’ che offre alcuni vantaggi. Abbiamo parecchie idee per il futuro e speriamo di iniziare bene col botto. Abbiamo scoperto l’importanza di lavorare assieme e questo fa ben sperare per il futuro dell’associazione. Insieme si può creare tanto”.

IL PROGRAMMA COMPLETO