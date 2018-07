LECCO – Lario Reti Holding ha pubblicato due sportelli online, utili alla clientela per ridurre i tempi di attesa dando la possibilità di svolgere parte delle pratiche relative al proprio contratto direttamente da casa propria, senza doversi recare in uno degli sportelli distribuiti sul territorio della Provincia.

L’attività rientra all’interno del progetto di miglioramento dei rapporti con la clientela che Lario Reti Holding persegue sin dall’affidamento del Servizio Idrico Integrato: “L’obiettivo dichiarato del progetto è quello potenziare ed estendere tutti i canali di contatto con i cittadini, siano essi fisici, telefonici oppure, in questo caso, online – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Corporate di Lario Reti Holding – La digitalizzazione del servizio clienti è un’attività estremamente importante per noi, in quanto ci consentirà, da un lato di interagire col pubblico in maniera più efficace e, dall’altro, di liberare risorse da dedicare ad altre e nuove attività a supporto della clientela”.

Gli sportelli messi a disposizione sono due: lo sportello per le pratiche acquedotto – raggiungibile all’indirizzo sportello.larioreti.it – e lo sportello per le richieste relative alla fognatura – disponibile all’indirizzo fognatura.larioreti.it.

Lo sportello acquedotto è lo strumento che consente ai clienti di svolgere comodamente da casa tutta una serie di operazioni, come: visualizzare la propria anagrafica, approfondire le caratteristiche di servizio (tariffa, matricola contatore, letture), inserire l’autolettura e scegliere il canale preferenziale di contatto con Lario Reti Holding nonché tenere sotto controllo lo stato dei propri pagamenti.

Lo sportello fognatura diviene invece l’unico mezzo tramite cui i professionisti possono avviare le pratiche di richiesta di permesso o regolarizzazione dell’allacciamento alla fognatura, nonché la richiesta di cambio di titolarità del permesso, eliminando del tutto la carta e velocizzando i lavori di collegamento alla pubblica fognatura. Le pratiche cartacee potranno essere presentate agli sportelli fino al 30 settembre.

“Negli ultimi due anni abbiamo potenziato il servizio clienti telefonico e via e-mail, razionalizzato gli orari degli sportelli territoriali e rivisto completamente l’area dedicata ai clienti sul nostro sito web, semplificandola. – conclude Lombardo – Il lancio degli sportelli online è solo il più recente passo lungo il cammino di miglioramento del nostro operato, che continuerà in autunno con l’avvio di nuovi servizi dedicati alla clientela”.