CALOLZIOCORTE – Dopo 50 anni sono tornati nella stessa chiesa e con lo stesso parroco che il 21 settembre del 1968 celebrò il loro matrimonio. Per Dino Bonaiti e Annamaria Bonaiti è stata una vera e propria sorpresa quella organizzata domenica scorsa dai figli Fabio e Alessia.

Da anni vivono a Calolziocorte, ma entrambi sono originari della frazione Sopracornola dove si sono sposati: “Abbiamo chiesto di celebrare la Messa per il loro 50esimo a don Marco Bottazzoli, oggi 88enne, che nel 1968 era parroco di Sopracornola e sposò i miei genitori, – ha raccontato il figlio Fabio, molto conosciuto poiché, tra le varie attività, dal 2011 è coordinatore dell’attività dell’Ecomuseo Val San Martino -. Insieme a don Marco ha presieduto la celebrazione don Matteo Bartoli, coadiutore dell’oratorio di Calolzio, a cui i miei genitori sono legati. La coincidenza ha voluto che domenica fossero uno accanto all’altro il prete più giovane e quello più anziano del vicariato, ed entrambi hanno compiuto gli anni lo scorso 1° ottobre”.

Dino e Annamaria hanno vissuto questo importante momento circondati dai famigliari, dagli amici e dalla comunità di Sopracornola e non solo: “Per questo anniversario abbiamo fatto pervenire la Benedizione Apostolica di Papa Francesco, mentre io sono riuscito a recuperare negli archivi della chiesa l’atto di matrimonio registrato proprio da don Marco nel 1968”.

Dino e Annamaria rappresentano la bella testimonianza di uno stare insieme, per tanti anni, come coniugi, come genitori e anche come nonni: “Sull’altare come chierichetti, infatti, c’erano i nipoti Alessandro, Francesco e Matteo. E’ stata una bella festa – ha concluso il figlio Fabio – un ringraziamento anche a don Angelo Riva, parroco di Carenno e Sopracornola – Lorentino per la disponibilità”.