LECCO – Concluso il mese di agosto, l’ennesimo mese con risultati straordinari, è possibile fare un bilancio e dare qualche numero di questo secondo anno da record per l’Orrido di Bellano.

Il sindaco Antonio Rusconi sottolinea: “Siamo davvero orgogliosi di poter comunicare questi numeri, incontrovertibili, che devono riempire di soddisfazione i Bellanesi e che sono importantissimi anche in ottica turistica per tutto il territorio”.

Al 31 agosto 2018 sono già stati strappati 74.081 ingressi alla spettacolare attrazione bellanese, superando il già incredibile dato relativo a tutto l’anno solare 2017 (70.402 ingressi). Si registra quindi un aumento del 30% nel 2018 rispetto al 2017, ma soprattutto un aumento del 400% rispetto agli anni precedenti.

“Sono davvero numeri pazzeschi – continua il sindaco – basti pensare che la media ingressi prima del nostro insediamento (parliamo del quinquennio 2011-2016) si assestava sui 18.000 ingressi annui; oggi il solo mese di agosto si è chiuso ad oltre 23.000 ingressi! Ed anche il mese di settembre è iniziato alla grande. Parlare di un 400% in più in soli 2 anni è davvero fonte di orgoglio ma fa anche riflettere su quanta potenzialità sia stata persa negli scorsi anni”.

Un trend positivo confermato ad agosto ma praticamente in linea durante tutto il 2018, come dimostra il weekend pasquale; nel 2018 abbiamo avuto 2.772 ingressi, 1.826 nel 2017, mentre sommando tutti gli ingressi dei 5 anni dal 2011 al 2016 non si raggiungono neanche le 3.000 presenze (quindi circa 600 ingressi medi annui).

Rusconi spiega poi i prossimi interventi nell’Orrido: “La soddisfazione è doppia visto che grazie a questi numeri possiamo finanziare integralmente l’allungamento delle passerelle che raddoppieranno la superficie camminabile, raggiungendo la cascata. L’impegno è di 350.000€, con 250.000 € che il Comune investirà grazie appunto alle entrate dello stesso Orrido e con 100.000€ di contributo di Regione Lombardia per l’accordo di programma post-Wikimania, E con questo trend potremo poi affrontare con grande ottimismo il successivo progetto che stiamo preparando di ristrutturazione della Ca’ del Diavol”: un investimento di circa 600.000 euro che stiamo portando avanti grazie alla strategia Nazionale Aree Interne, sempre col prezioso contributo di Regione Lombardia; Regione che come si vede è sempre al nostro fianco e che ancora una volta ringraziamo.

“Voglio complimentarmi e ringraziare chi sta investendo tante energie e forze in questo progetto, tutto il nostro gruppo comunale Bellano Guarda Avanti ma, soprattutto, un enorme grazie va fatto ai volontari della Pro Bellano che ogni giorno ci aiutano in questa straordinaria avventura”.