LECCO – Per la notte di San Silvestro, il centro cittadino di Lecco ospita lo show “Magica Lecco”, un grande spettacolo dedicato alla magia per salutare il 2018 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’insegna dello stupore, il tutto reso possibile dalla collaborazione con l’Associazione LTM.

Dalle 22, alcuni tra i migliori artisti internazionali sono sul palco di Piazza Cermenati presentati da Samuel “Il Ventriloquo”, vincitore dell’edizione 2013 di Italia’s Got Talent, con giochi di prestigio, escapologia e molto altro ancora: tra gli artisti anche Federico Pieri con i suoi disegni e con le sue ombre cinesi e la sua arte di manipolare la sabbia, Mirco Menegatti e le sue colombe, Magic Martin e le sue illusioni, infine Miss Genny, unica donna in Italia a rappresentare l’antica arte della fuga, insieme a Moris si esibisce in numeri di escapologia. Poi illusionismo ai limiti dell’impossibile con il Van Denon Magic Show.

Infine, dalla mezzanotte, il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago.