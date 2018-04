ABBADIA – Con il primo week end di primavera ha aperto i battenti il chiosco del parco Guzzi, uno splendido parco verde a lago, ormai rinomato anche fuori provincia. La nuova gestione è stata assegnata a “Il Chiosco s.r.l.s.” fondata da due fratelli residenti nell’erbese, vincitori del bando lanciato dal Comune di Abbadia.

“Sicuramente cercheremo di fare bene, con una proposta di iniziative che arricchiscono un fitto calendario di appuntamenti predisposto per l’estate” ci spiegano i nuovi gestori.

Tutto sarà svelato mercoledì 25 aprile, nella giornata di inaugurazione ufficiale del chiosco: già dalle 10.30 nel bellissimo parco sarà allestito un mercatino, alle 11.30 l’apertura della cucina e alle 12 sarà servito ai presenti un aperitivo con la lezione di un mastro birraio, Giovanni Rodolfi, del birrificio San Biagio.

Il pomeriggio, dalle 14.30, spazio alla musica con Reggaeton, Dancehall e Twerk, alle 15.30 lezioni di Zumba e alle 16.30 ci sarà una lezione prova di Yoga. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 29 aprile.

L’inaugurazione sarà solo un assaggio delle iniziative in programma; l’intenzione della nuova gestione è quella di estendere l’orario di apertura, rispetto alla passata gestione, anche dopo le 19 della sera, con aperitivi tra animazione e musica, con riguardo al mondo delle birre artigianali che ha riscontrato negli ultimi anni un grande interesse di pubblico.

La struttura del chiosco resterà la stessa, verrà estesa l’area esterna per installare una friggitrice e una piastra che amplieranno ai piatti a base di carne l’offerta culinaria. Un’attenzione particolare, ricordano dal Comune, riguarderà anche ai residenti abbadiesi, a cominciare da una promozione per l’affitto delle sedie sdraio. Tra gli eventi previsti trovano conferma anche quest’anno il festival musicale Rock in Riva e la Remada sul lago.