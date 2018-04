PIEVE TORINA/CALOLZIO – Nelle prime ore di questa mattina la terra è tornata a tremare nel centro Italia, la scossa di terremoto, di magnitudo 4.6, ha colpito in particolare la regione Marche, ma è stata avvertita anche in Lazio. Fra i comuni più coinvolti anche quello di Pieve Torina, legato, dal 2016, con Calolzio dal filo della solidarietà. Grazie alla raccolta portata avanti da Alpini, Oratorio di Calolzio e Volontari del Soccorso si era contribuito alla ricostruzione della scuola.

“Per ora non ho alcuna informazione diretta – ci ha detto Cristina Pelomori, volontaria dell’oratorio di Calolzio e di origini marchigiane – io sono di Fabriano, so che Pieve Torina è stata colpita duramente, l’epicentro – precisamente a Muccia, in provincia di Macerata – è proprio vicino a quella zona”.

Dall’estate 2016 è stata grande la solidarietà dei cittadini calolziesi che attraverso la cooperazione delle associazioni del territorio, in particolare gli Alpini, i volontari dell’oratorio Maria Immacolata e i volontari del Soccorso di Calolziocorte, hanno contribuito alla ricostruzione della scuola del comune del centro Italia. Nel giugno 2017 anche il comune di Calolzio ha devoluto il denaro raccolto attraverso un conto aperto ad hoc, con l’assessore Sonia Mazzoleni, coordinatrice anche della Protezione Civile, che si era recata a Pieve Torina.

“La scuola è stata inaugurata nel dicembre scorso – continua Cristina Pelomori – è stata costruita seguendo tutte le norme antisismiche, non dovrebbe aver subito gravi danni, proveremo a metterci in contatto con l’Amministrazione comunale, in questo momento di emergenza però è davvero difficile”.

Anche il vice capogruppo degli Alpini di Calolzio Valentino Mainetti si sta interessando alla questione: “Abbiamo ricevuto la notizia della nuova scossa di terremoto, stiamo prendendo contatti con il comune di Pieve Torina per capire come è la situazione. Certamente, in caso di bisogno, siamo pronti a dare il nostro contributo ancora al fianco dell’Oratorio e dei Volontari del Soccorso. Se sarà il caso organizzeremo nuove iniziative per raccogliere fondi in aiuto del paese terremotato”.

Il sisma è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia. Nessun ferito, ma tanta paura. Danni si sono registrati anche a Pieve Torina dove il sindaco ha deciso di chiudere le scuole in via precauzionale.