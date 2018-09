DERVIO – Nuovi pannelli informativi per i turisti a Dervio: l’iniziativa è della Pro Loco che installato un nuovo quadro riportante la cartina del paese, sostituendo quelli ‘vecchi’ dinnanzi al municipio e in via Valvarrone, in prossimità della sede della Pro Loco.

“Ne abbiamo altri più piccoli che vogliamo posizionare a breve in altri punti strategici – spiega Angelo Colombo della Pro Loco – in piazza della stazione per esempio. L’obiettivo è mettere a disposizione dei turisti tutte le informazioni sui servizi pubblici in paese, i luoghi d’interesse e di pernottamento, in modo che queste indicazioni siano alla portata di chiunque”.