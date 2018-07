LECCO – Sono in corso proprio in queste settimane gli interventi per la realizzazione del nuovo campo da gioco dello stadio di Lecco.

Ammonta a circa 520 mila euro l’investimento in capo alla Calcio Lecco, che prevede, oltre al nuovo manto sintetico (190 mila per la realizzazione del sottofondo e 182 mila euro per il manto) anche l’impianto di irrigazione per circa 20 mila euro, nuove porte e panchine (5 mila euro) ed anche la sistemazione dell’area esterna con un esborso di circa 13 mila euro.

Dati che sono stati riferiti dal dirigente comunale Luca Gilardoni nel corso della commissione consiliare durante la quale è stata presentata la questione ai consiglieri comunali. Lo stadio è infatti di proprietà del Comune di Lecco ed una convenzione ventennale concede l’uso alla società sportiva con un canone di 50 mila euro annui.

Un accordo, quello stipulato nel 2007, che prevedeva l’esenzione dal pagamento del canone a scomputo di alcune interventi che la società sportiva avrebbe realizzato. Di fatto, la Calcio Lecco era stata esentata da questo onere per i primi 13 anni di contratto, in virtù delle opere realizzate, un periodo di esenzione che sarebbe scaduto nel 2020.

Nel 2016, con il fallimento della Calcio Lecco, una nuova società bluceleste è subentrata ereditando la convenzione con il Comune. La proposta del nuova realtà societaria è stata quella di prendersi in carico l’intervento per il nuovo campo da gioco chiedendo la proroga dell’esenzione per altri dieci anni (quindi fino al 2030) a fronte dell’investimento di oltre 500 mila euro, in pratica lo stesso importo di canone che la società avrebbe dovuto corrispondere a Palazzo Bovara nella prossima decade.

Una richiesta accolta dal municipio, a fronte dell’intervento che consegna alla città un campo nuovo con costi della futura manutenzione decisamente inferiori rispetto al precedente.