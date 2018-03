VALMADRERA – Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea dell’ Organizzazione Sportiva Alpinisti Valmadrera. Compito della presidente Laura Valsecchi tracciare un bilancio del 2017 e illustrare i programmi dei prossimi mesi.

“E’ sempre un onore e un onere rappresentare la nostra associazione, questo è il momento in cui tirare le somme di due anni d’impegni e ci si accorge di quanto è stato fatto. Basta guardare e leggere il nostro ‘Crociatino’ per rendersi conto della vitalità che ci contraddistingue. In ogni pagina si legge la passione che ci caratterizza”.

“Ringrazio i miei consiglieri per l’impegno dimostrato e quanti hanno collaborato per la buona riuscita degli eventi svolti. In primis i miei più stretti collaboratori con cui si è instaurata una fittissima collaborazione e una forte amicizia. Un ringraziamento va ai soci che frequentano la sede, perché con la loro presenza assidua danno fiducia al Direttivo, perché il lavoro che facciamo a volte non è affatto facile, spesso abbiamo tante date concomitanti che ci impegnano seriamente. Un grazie va ai volontari di San Tomaso, cuore pulsante della nostra società, perché con il loro continuo lavoro sostengono tutte le attività dell’Osa”.

La presidente ha rivolto un pensiero ai soci entrati a far parte del nuovo consiglio direttivo: “Chiedo a loro di impegnarsi con costanza e determinazione, e e soprattutto di avere la voglia di lavorare e di spendersi con correttezza, trasparenza e imparzialità. Vi rammento il dovere del consigliere: frequentare la sede il martedì e venerdì non è sufficiente, l’impegno richiesto è costante, la presenza dei consiglieri nelle attività è fondamentale, essi devono essere sempre in prima linea a promuovere e a partecipare alle varie attività per aiutare nella buona riuscita”.

E poi uno sguardo al futuro: “Il lavoro che si farà sarà ancora tanto, le discussioni non mancheranno, perché quando ci sono tante teste pensanti è inevitabile il confronto, ma la cosa importante è riuscire a trovare una soluzione, con un sorriso sulle labbra, perché la nostra forza è l’amicizia che ci lega, che ci fa andare avanti, tutti uniti per un unico scopo: l’Osa”.

Il nuovo consiglio direttivo con i relativi incarichi (2018 – 2020). Laura Valsecchi (presidente); Domenico Rusconi (vice presidente); Gianluigi Rusconi (coordinatore attività corsa in montagna, sci fondo e referente consulta dello sport); Giovanna Corti (coordinatore gruppo femminile e coordinatore sede Osa); Tino Corti (coordinatore ristoro San Tomaso); Marco Rusconi (Coordinatore Osiadi, sociale scialpinismo, referente consiglio Oratorio e Consulta Giovanile, redazione Crociatino e attività giovanili); Cristina Magni (tesseramento Osa, referente tesseramento Fie e referente comunità educante); Maria Rosa Frigerio (segretaria, coordinatore 3 giorni di fondo a Naz Sciaves e gite in pullman); Marta Valsecchi (coordinatore sci alpino e 3 giorni di discesa a Naz Sciaves); Mario Anghileri (coordinatore pulizia sentieri, coordinatore gruppo tempo libero e gite in pullman); Andrea Rusconi (referente Valma Street Block e aggiornamento siti web e social); Stefano Perego (coordinatore corso escursionismo, sett. escursionistica, gruppo tempo libero, gite in pullman, coordinatore 3 giorni di fondo a Naz Sciaves e coordinatore sett. Santa Fosca); Felice Piffari (coordinatore gruppo antincendio e coordinatore ferrata); Massimo Corti (cassiere e referente sci alpino); Augusto Gerosa (coordinatore campeggio); Giuseppe Canali (referente rapporti Fie e tesseramento Fie); Giuseppe Anghileri (coordinatore Trofeo Giancarlo e Emilio Ratti).

Cassieri: Massimo Corti, Carlo Rusconi (Celsi), Angelo Valagussa. Revisori dei conti: Giovanna Bonacina, Alessandra Valsecchi, Annalia Mazzoleni.

Segretarie: Maria Rosa Frigerio, Alessia Rusconi (coordinatore Crociatino e referente progetto sentieri digitali), Cristina Valsecchi (coordinatore Crociatino e grafica).

Altre Cariche. Domenico Rusconi (aiuto coordinatore corso escursionismo, coordinatore Trofeo G. e E. Ratti e pubbliche relazioni); Franco Corti (iscrizioni atleti marcia); Laura Valsecchi (referente rimborsi atleti marcia, coordinatore sociale scialpinismo, coordinatore campeggio e coordinatore 3 giorni discesa a Naz Sciaves); Edoardo Anghileri (coordinatore tesseramento Osa); Ruben Valsecchi (referente Valma Street Block); Ezio Castagna (aiuto coordinatore San Tomaso); Sandra Valsecchi (coordinatore corso escursionismo); Rodolfo Gerosa (coordinatore tracciato Trofeo Giancarlo e Emilio Ratti); Luigia Sala (referente Giir di Sant).