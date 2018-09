MANDELLO – Partiranno il prossimo lunedì i lavori per la realizzazione degli scarichi dell’acqua meteorica di via Giulio Cesare e dell’area del futuro Iperal di Mandello.

L’area di cantiere riguarderà via Plinio dove saranno realizzati i sottoservizi che scaricheranno l’acqua piovana a lago. “Serviva una soluzione per superare la problematica dei ristagni che si vengono a creare in occasione delle piogge, con disagi vissuti dai residenti delle abitazioni affacciate alla strada” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Tagliaferri

In via Plinio verrà quindi posizionato un tubo che raccolga le acque meteoriche anche della nuova strada (di circa 50 metri) che collegherà via Giulio Cesare alla provinciale 72, un onere di urbanizzazione che, insieme alla nuova rotatoria e al rifacimento dell’ingresso per l’area parcheggio/camper, dovrà agevolare la viabilità per adattarla alla presenza del centro commerciale.

I lavori in via Plinio dovrebbero durare circa un mese e per questo sarà resa a doppio senso di marcia via Volta, oggi a senso unico, con la temporanea rimozione dei parcheggi a lato della carreggiata.

Riguardo alla nuova rotonda, le tempistiche non sono ancora certe (è il privato l’incaricato dei lavori), l’impresa dovrebbe comunque iniziare a lavorare prima sul comparto interno poi sulla provinciale, garantendo la transitabilità della strada.

Nel frattempo il Tar ha boccato l’ennesimo ricorso presentato da alcuni residenti che chiedevano di fermare i lavori per la costruzione del nuovo supermercato.